Свыше восьми тысяч алматинцев получили по 50 тысяч тенге от фонда «Birgemiz»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершены выплаты от фонда «Birgemiz». Свыше восьми тысяч человек получили по 50 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского филиала партии «Nur Otan».

В число получателей вошли малообеспеченные семьи, которые с начала пандемии не успели получить полагающиеся выплаты.

По решению фонда, единовременная помощь полагается: получателям адресно-социальной помощи, инвалидам I группы, инвалидам II группы (пенсионеры по возрасту), таковых в Алматы 5209 человек. Далее, это пенсионеры, получающие минимальную пенсию или ниже, их порядка 1000 человек. Также в числе получателей лица, осуществляющие уход за ребенком инвалидом, участники Великой Отечественной войны и инвалиды, приравненные к ним, труженики тыла и круглые сироты.

Единовременную помощь в Алматы получили все 8078 человек.

«Оказанная денежная помощь стала хорошим подспорьем для меня. Особенно сейчас, в осенний период, когда необходимо приобретение теплой одежды. У меня четверо детей, старшему из которых исполнилось 17 лет, а младшему ребенку 5 лет. Это своевременный подарок от Елбасы!», - радостно делится алматинка, многодетная мама Бибигуль.

Многие жители, получившие единовременную помощь, поделились радостью на персональных страничках в социальных сетях и выразили благодарность в адрес лидера партии «Nur Otan», Елбасы.

Среди них инвалид 1 группы Ермек Байсалбек и Нигора Ибрагимова, участник войны в Афганистане Алтай Отебайулы и многие другие.

Напомним, фонд «Birgemiz» был учрежден в марте 2020 года по инициативе Первого Президента, лидера партии «Nur Otan» Нурсултана Назарбаева для поддержки нуждающихся социально уязвимых слоев населения в условиях борьбы с коронавирусом.

В целом материальную помощь с учетом пятой волны из средств фонда по 50 тысяч тенге в Алматы получили более 60 тысяч человек.