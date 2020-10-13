Свыше восьми тысяч алматинцев получат по 50 тысяч тенге от фонда «Birgemiz»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы свыше восьми тысяч граждан получат единовременную помощь в размере 50 тысяч тенге от фонда «Birgemiz» в рамках пятой волны единовременных выплат казахстанцам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе Алматинского городского филиала партии «Nur Otan» сообщили, что в их число вошли малообеспеченные семьи, в частности получатели адресно-социальной помощи, инвалиды I группы, инвалиды II группы (пенсионеры по возрасту), лица, осуществляющие уход за ребенком инвалидом, пенсионеры, получающие минимальную пенсию или ниже, участники Великой Отечественной войны и инвалиды, приравненные к ним, труженики тыла и круглые сироты.

В Алматы большую часть получателей данной помощи составили инвалиды I группы, пенсионеры-инвалиды II группы (пенсионеры по возрасту), в точности 5209 человек, а также пенсионеры, получающие минимальную пенсию или ниже, их порядка 1000 человек.

Выплаты будут осуществлены путем безналичного перечисления денежных средств через банки второго уровня на карточный или текущий счет физического лица или через АО «Казпочта».

При перечислении материальной помощи комиссия не будет взыматься, а также не будут удержаны в счет погашения долгов по кредитам, если таковые имеются у граждан.

Важно так же отметить, что выплаты поступят только тем гражданам, которым раньше они не оказывались.

В целом с начала пандемии от фонда «Birgemiz» материальную помощь уже получили свыше 50 тыс. алматинцев.