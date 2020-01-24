Новости
Свыше тысячи квартир выделят для работающей молодежи в Алматы
24 Января 2020 13:09
Поделиться:
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В рамках Года молодежи в 2019 году за счет средств республиканского бюджета акиматом города было распределено 1055 квартир для работающей молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по теме15 МЛН КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ЖИЛЬЯ ПОСТРОЯТ В 2020 ГОДУ 80-квартирный жилой дом сдали в эксплуатацию в Таразе Строительство доступного жилья увеличат в три раза в Карагандинской области
«В этом году для них будет выделено еще 1050 квартир. Дополнительно из местного бюджета предусмотрено 10 млрд тенге для обеспечения еще более тысячи квартир в рамках программы «Алматы жастары», - проинформировали в акимате Алматы.
Вместе с тем, 284 семьи приобрели жилье в Алматы по программе «Бақытты отбасы»
Напомним, в октябре 2018 года Правительству было поручено обеспечивать в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте строительство не менее тысячи квартир в год для работающей молодежи.
Ключевые слова: Алматы, Строительство, Жилье, Молодежь,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Свыше 12 тысяч семей получили АСП на 7 млрд тенге в Алматы
- Когда заработает в Казахстане система «Единый кинобилет»
- Фильм Тимура Бекмамбетова по сценарию Дениса Тена готов к прокату
- Правительство должно провести инвентаризацию в соцсфере – Касым-Жомарт Токаев
- ПРЕЗИДЕНТ ПООБЕЩАЛ ВЫДЕЛИТЬ БОЛЬШИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СТОЯЩИХ В ОЧЕРЕДИ НА ЖИЛЬЕ
- Скандал с банкротством автопарков в Алматы и Шымкенте прогремел на всю страну – Президент
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047