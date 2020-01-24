Свыше тысячи квартир выделят для работающей молодежи в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В рамках Года молодежи в 2019 году за счет средств республиканского бюджета акиматом города было распределено 1055 квартир для работающей молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году для них будет выделено еще 1050 квартир. Дополнительно из местного бюджета предусмотрено 10 млрд тенге для обеспечения еще более тысячи квартир в рамках программы «Алматы жастары», - проинформировали в акимате Алматы.

Вместе с тем, 284 семьи приобрели жилье в Алматы по программе «Бақытты отбасы»

Напомним, в октябре 2018 года Правительству было поручено обеспечивать в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте строительство не менее тысячи квартир в год для работающей молодежи.