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Свыше тысячи квартир выделят для работающей молодежи в Алматы

24 Января 2020 13:09
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Свыше тысячи квартир выделят для работающей молодежи в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В рамках Года молодежи в 2019 году за счет средств республиканского бюджета акиматом города было распределено 1055 квартир для работающей молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В этом году для них будет выделено еще 1050 квартир. Дополнительно из местного бюджета предусмотрено 10 млрд тенге для обеспечения еще более тысячи квартир в рамках программы «Алматы жастары», - проинформировали в акимате Алматы.

Вместе с тем, 284 семьи приобрели жилье в Алматы по программе «Бақытты отбасы»

Напомним, в октябре 2018 года Правительству было поручено обеспечивать в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте строительство не менее тысячи квартир в год для работающей молодежи.


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Ключевые слова: Алматы, Строительство, Жилье, Молодежь,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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