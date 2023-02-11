Свыше тысячи км дорог отремонтируют в костанайских селах

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В ближайшие три года в Костанайской области отремонтируют 1337 км подъездных путей к сельским населенным пунктам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог в начале года был пересмотрен план ремонта подъездных путей к сельских населенным пунктам на 2023-2025 годы. По информации руководителя ведомства Олжаса Нургалиева, планируется отремонтировать 1 337 км автодорог местного значения.

«Из них с асфальтобетонным покрытием – 838 км, засыпка щебнем – 286 км, в рамках текущего ремонта – 213 км. С целью достижения намеченных показателей, а также улучшения подъездных путей к неперспективным населенным пунктам с низкой интенсивностью необходимо дополнительное ежегодное выделение денежных средств на текущий ремонт в сумме 1,2 млрд. тенге. Данные меры позволят улучшить долю местных дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии по итогам 2023 года до 87%, по итогам 2024 года - до 90% и в 2025-ом - до 95%»,- сообщил О. Нургалиев.

На ремонт улично-дорожной сети в этом году предусмотрено 16,5 млрд тенге. Это, как уверены в управлении, позволит отремонтировать 278 участков улиц населенных пунктов.

«В рамках программы «Ауыл - Ел бесігі» строительно-монтажные работы будут проведены на 118 улицах сельских населенных пунктов, на сумму 6,1 млрд тенге. Это за счет местного бюджета. Ремонтом будет охвачено 57 сельских населенных пунктов, из которых 27 – спутниковые, 27 – опорные, 3 – приграничные. По всем объектам сейчас ведутся конкурсные процедуры», - добавил О. Нургалиев.

В этом году также из средств областного бюджета было выделено 5 млрд тенге, что позволит дополнительно отремонтировать 92 участка улиц населенных пунктов общей протяженностью 94,2 км. По итогам 2023 года, с учетом выделенных средств, состояние улиц населенных пунктов намерены улучшить с 49% до 54%.

Ведомством также разработан план ремонта улично-дорожной сети на 2023-2025 годы, где по программе «Ауыл - Ел бесігі» предусмотрено ежегодное финансирование в сумме 3,9 млрд тенге.

«При ежегодном дополнительном финансировании в размере 5 млрд тенге на ремонт улиц, к 2025 году доля улиц в хорошем и удовлетворительном состоянии увеличится с 49% до 62,7%»,- уверен О. Нургалиев.

Кроме того, будет отремонтировано 68 улиц областного центра на сумму 5,4 млрд тенге.