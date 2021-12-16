Свыше тысячи дольщикам выдают ключи от квартир в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В канун 30-летия Независимости завершается история самого крупного долгостроя ЖК «Шыгыс». Многоквартирный жилой комплекс состоит из нескольких очередей, где сконцентрировано самое большое количество дольщиков – около 2,5 тысяч семей. На первой очереди ЖК «Шыгыс» строительство завершено и около 800 дольщиков уже живут в своих квартирах, ведется процесс оформления документов. Всего в текущем году будет завершено строительство 57 домов-долгостроев, тем самым разрешится вопрос ещё более 7 тыс. 500 семей-дольщиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

На сегодняшний день еще 1047 дольщикам ЖК «Шыгыс» 2 и 3 очередей выдаются ключи для проведения ремонтных работ.

Вопросы оставшихся 1058 дольщиков ЖК «Шыгыс» 4 и 5 очередей планируется решить в рамках заключенного Соглашения с банком второго уровня и инвестором по проекту «Переселения». Так, дольщики 4, 5 очередей и 2Б ЖК «Шыгыс», а также ЖК «Жагалау-4» полигон 1, полигон 2 будут переселены в готовый объект ЖК «Шыгыс» 3А и 3Б.

По поручению Главы государства акиматом столицы ведётся системная работа по завершению строительства долгостроев.

Так, в блоках данного МЖК проведены все необходимые процедуры для возобновления строительства: получено заключение технического обследования объекта, произведен финансовый аудит, определен застройщик.

На всех 17 блоках объекта проведены монолитные работы, работы по каменной кладке, подведены наружные инженерные сети, обустроены оконные блоки, проведены работы по внутренней отделке и устройству фасада. До наступления холодов произведены работы по благоустройству и установке малых архитектурных форм.

«Сегодня у нас двойной праздник. Наконец получили ключи от квартир, которые ждали более восьми лет. Это результат и большой труд государства», - рассказал Ермухамет.

«Очень приятно осознавать, что я уже бывший дольщик. Ещё и получить ключи в такую знаменательную дату, в день Независимости Казахстана. Я очень благодарна всем, кто причастен к этой работе. Благодарна Елбасы, Президенту и всем, всем», - поделилась впечатлениями Лариса.

Таким образом, в текущем году будет завершено строительство 57 домов-долгостроев, тем самым разрешится вопрос ещё более 7 тыс. 500 семей-дольщиков.

В 2019-2020 гг. было достроено и введено в эксплуатацию 33 многоквартирных жилых комплекса. Более 5 тыс. семей-дольщиков обрели долгожданные квартиры. В 2022-2023 гг. планируется завершение оставшихся домов-долгостроев. По каждому объекту долгостроя имеется пошаговый план мероприятий.