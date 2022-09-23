Свыше трем тысячам столичных дольщиков планируют выдать ключи от квартир в этом году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – До конца 2022 года в Астане планируют завершить проблемы около трех тысяч дольщиков. Об этом сообщил руководитель управления контроля и качества городской среды города Астаны Даулет Доскулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировали в столичном управлении, в 2019 году в столице насчитывалось 52 проблемных объекта.

«По итогам 2020 года разрешены проблемы 20 домов в 14 объектах, это 2 тыс. 700 дольщиков.

Уполномоченной организацией «Елорда құрылыс компаниясы» в 2021 году завершено строительство 57 домов в восьми объектах. Это охватывает около 7 тыс. дольщиков. До конца 2022 года планируется завершить оставшиеся 40 домов в 11 объектах. По прогнозам уполномоченной организации на 2021-2023 годы запланировано строительство в 33 объектах. Это свыше 10 тыс. дольщиков», - сказал Даулет Доскулов на заседании городского маслихата.

По словам руководителя управления, на сегодняшний день на всех оставшихся проблемных объектах ведутся строительно-монтажные работы.

«Среди проблемных объектов такие жилые комплексы как: ЖК «Арыстан» (третья очередь), «Айсанам Де люкс», ЖК «Арыстан» (1-2 очередь), «Алтын шар», «Шыгыс» 4,1, «Жагалау 4», ЖК «Royal Expo», ЖК «Комсомольский», «Аниса» (вторая-третья очереди).

Он уточнил, что компанией на завершение строительства проблемных многоквартирных домов выделены средства из бюджета в размере 140 млрд тенге. Даулет Доскулов заверил, что основная часть выделенной суммы освоена.

В свою очередь в ТОО «Елорда құрылыс компаниясы» уточнили, сколько дольщиков в этом году планируют получить ключи от долгожданных квартир.

«Если смотреть планы на 2022 год, планируем ввести в эксплуатацию и выдать ключи дольщикам в 11 объектах. Это охватит 3 тыс. 537 дольщиков. Общая сумма на данное мероприятие в этом году составит 106 млрд тенге», - сообщил генеральный директор компании Руслан Кадесов.