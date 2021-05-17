Свыше трех тысяч преступлений совершено в стране за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК рассказали о криминогенной обстановке в стране за минувшую неделю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За неделю совершено 3225 преступлений, 2222 из них раскрыто в течение суток», - сказал официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз на брифинге в МВД.

По его словам, полицейскими раскрыто «по горячим следам» 10 убийств, 4 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 1 разбоя, раскрыто 37 грабежа, 463 краж чужого имущества.

Напомним, на прошлой неделе было совершено 2959 преступлений, 1930 из них раскрыто в течении суток.

Полицейскими раскрыто «по горячим следам» 9 убийств, 2 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, раскрыто 39 грабежа, 503 краж чужого имущества.