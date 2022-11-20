Свыше трех тысяч национальных и 43 международных наблюдателей работают в Алматы

20 Ноября 2022, 19:21

20 Ноября 2022, 19:21

Свыше трех тысяч национальных и 43 международных наблюдателей работают в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель территориальной избирательной комиссии Алматы Жанна Асанова сообщила, что на 18:00 получило бюллетени 27,93% избирателей - это 328 674 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметила, что на закрытых 68 участках проголосовал 12 381 избиратель. Всего по городу на участках ведут работу свыше 3 тыс. национальных и 43 международных наблюдателей.

«Выездные урны. Всего изъявило проголосовать на дому 2295 граждан, написавших предварительно заявления. Все они отработаны избирательными участковыми комиссиями», - отметила Жанна Асанова на брифинге.

Жанна Асанова сегодня еще раз пояснила, кому избирательная комиссия вправе по закону предоставлять протокол.

«В законе прописана процедура предоставления протокола итогов голосования наблюдателем, доверенным лицам, которые присутствовали при подсчете, также протокол вывешивается на стенды избирательной комиссии. Выдача протоколов представителям СМИ законом не предусмотрена», - заявила спикер.

Также в ходе пресс-конференции Жанна Асанова прокомментировала распространенную ситуацию, когда избиратели фотографируют бюллетень перед тем, как бросить его в урну. Такой случай сегодня произошел на участке №72 в общеобразовательной школе №55.

«Здесь очень тонкая грань между данным действием и агитацией, если избиратель сфотографировал бюллетень перед тем, как положить его в урну, и нигде не выставил – это не является нарушением. На память фотографировать можно, но другое дело если человек публикует бюллетень, где содержатся его предпочтения в сторону того или иного кандидата, то это будет квалифицироваться как агитация. Поэтому разница большая», - прокомментировала глава ТИК.