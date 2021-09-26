Свыше трех тысяч алкоголиков состоят на учете в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Как проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Участок», рассказали полицейские Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, стражи правопорядка обходят дома, вручают жильцам визитки со своими номерами, напоминают, что они в любое время могут сообщать своим участковым о нарушениях законности.

«Своевременное обращение в полицию особенно важно для борьбы с бытовым насилием. С начала года в области в отношении семейных дебоширов вынесено 1 872 защитных предписания. В отношении 468 правонарушителей судом установлены особые требования к поведению. Проблемой является то, что жертвы бытового насилия не всегда готовы прибегнуть к помощи полицейских — либо бывают запуганы, либо доверяют обещаниям дебоширов исправиться», - сказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

Во время обходов участковые информируют потенциальных жертв о мерах, предусмотренных законом для защиты их прав.

Другая проблемная категория — люди, страдающие алкогольной зависимостью. Их в области 3 018. Не все алкоголики готовы самостоятельно обратиться за медицинской помощью. С начала года по области на принудительное лечение направили 153 человека. Чтобы сделать это, родственникам алкоголиков нужно связаться с участковым.

Во время обходов полицейские раздают людям памятки по предотвращению интернет-мошенничеств. В последнее время это один из самых распространённых видов преступлений.

«Участок» продлится до 1-го декабря.