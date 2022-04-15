Свыше трех млрд тенге выделили на ремонт магистральных улиц в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В 2022 году в Павлодаре планируют отремонтировать 12 магистральных улиц. Общая протяженность запланированного объёма работ 25,3 км. На эти цели из бюджета выделены более 3 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

«В настоящее время идут конкурные процедуры по определению подрядчика. Планируемый срок начала работ – 25 апреля 2022 года. На данных улицах подрядной организацией будет произведена замена бортовых камней, фрезерование проезжей части, укладка асфальтобетонной смеси сплошным слоем. Кроме этого, по двум улицам будет проведено устройство тротуаров. Это ул. Бухар Жырау, где в связи с расширением будет выполнено переустройство тротуаров, и ул. С. Нурмагамбетова и ул. Ак. Сатпаева (от ул. Ломова до ул. Гагарина), где наоборот будет проведено сужение проезжей части и обустроены тротуары», - сообщили в акимате Павлодара.

Как отметили в ведомстве, для того, чтобы проведение всех ремонтных работ создавало как можно меньше неудобств населению, работы будут произведены в 13 этапов (в среднем с интервалом 7-8 дней). Планируемый срок завершения строительно-монтажных работ - август 2022 года.