Свыше трех млн кубометров снега вывезли из столицы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане за последние несколько дней выпало большое количество снега. Коммунальные службы города продолжают усиленную работу в круглосуточном режиме. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.
За прошедшую ночь с 13 на 14 февраля из города вывезли почти 25 тысяч кубометров снега. На снежные полигоны было совершено около двух тысяч рейсов.
Сегодня, 14 февраля в снегоочистительных работах по городу задействовано более 1000 единиц спецтехники и более 1 600 дорожных рабочих.
В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т.д.
В ночь на 13 февраля на снежные полигоны вывезено около 20 тысяч кубометров снега.
Всего за весь зимний период из столицы вывезено более трех миллионов кубометров снега.
Коммунальные службы города продолжают работу в усиленном режиме с интенсификацией в вечернее и ночное время, а также корректировкой маршрутов снегоуборки.
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