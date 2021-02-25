Свыше ста толебийцев получили гранты и открыли собственное дело

ЛЕНГЕР. КАЗИНФОРМ - В Толебийском районе Туркестанской области эффективно реализуется государственная программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» на 2017-2021 годы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

В прошлом году по данной госпрограмме на реализацию новых бизнес-идей 149 жителей района получили гранты и начали собственное дело.

Большая часть обладателей грантов занимается животноводством, птицеводством, кондитерским делом и сферой услуг. Гранты, предоставляемые в рамках государственной программы, могут получить многодетные семьи, молодежь, малообеспеченные, люди с ограниченными возможностями и получатели социальной помощи.

В целом, в рамках микрокредитования 58 граждан получили кредиты в фондах финансовой поддержки для животноводства, 3 - для транспортных услуг.

Кроме того, по проекту «Бастау Бизнес» приоритет отдан плановому онлайн обучению «Основам предпринимательства» в связи с карантином. В частности, в «Палате предпринимателей» завершили обучение около 650 граждан.