Свыше ста человек стали жертвами финансовой пирамиды в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области расследуется уголовное дело в отношении трех человек по факту создания финансовой пирамиды, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент экономических расследований по ВКО.

В ведомстве сообщили, что подозреваемые, создав группу в WhatsApp, организовали финансовую пирамиду и вводили граждан в заблуждение, обещая им быстрый возврат с большими процентами.

«Потерпевшие вкладывали по 100 тысяч тенге и им обещали в течение двух месяцев вернуть 200 тысяч тенге. Однако после перечисления денежные средства не возвращались, о процентах и речи не было. В итоге на уловки злоумышленников попались 113 человек», - пояснили в департаменте.

Сотрудники департамент экономических расследований по ВКО призывает жителей области проявлять бдительность и воздержаться от сомнительных инвестиций в проекты, обещающие сверхприбыль в максимально короткие сроки.

«Конец таких проектов всегда внезапен, и вы не сможете его предугадать и успеть вернуть свои деньги. Финансовая пирамида может разориться и прекратить свое существование на следующий же день, после того как вы внесете туда свои деньги. А может просуществовать несколько месяцев и тогда, возможно, вы успеете даже получить прибыль, но конец всегда один - банкротство. Но даже если вы получите прибыль в таких проектах, то только за счет людей, которые придут после вас и потеряют свои деньги», - пояснили в департаменте.

Отметим, что уголовная ответственность за данные деяния предусмотрена ст.217 УК РК в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.