Свыше пяти тысяч квартир построено за год по программе «Нурлы жер»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы по программе «Нурлы жер» построено 5 206 квартир, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с поручением Главы государства по увеличению темпов жилищного строительства в 2020 году построено 5 206 квартир (294 тысяч м2) общей стоимостью 66,5 млрд тенге, это 828 арендного и 4 378 квартир кредитного жилья», - сказал в ходе брифинга руководитель Управления комфортной городской среды города Алматы Сапар Нурашев.

По словам Сапара Нурашева, благодаря программе «Нурлы Жер» в прошлом году исполнили мечту о собственных квадратных метрах сотни семей, которые заселились в 5206 квартир. Причем 267 из них выданы многодетным семьям, 350 работающей молодежи и 828 распределены между очередниками, как арендное жилье.

По словам руководителя Управления комфортной городской среды Алматы, программа жилищного строительства «Нурлы жер», разработанная по поручению первого Президента РК, позволяет широким слоям населения приобрести собственное жилье по выгодным условиям. Программа предлагает самые низкие цены на жилье в новостройках.

В 2021 году в мкр «Жас канат» Турксибского района начато строительство 2 730 квартир (142 тысяч м2), из которых 1451 квартир арендное, 1279 квартир кредитное жилье.

В 2020 году для стимулирования строительства коммерческого жилья в рамках государственной программы «Нурлы жер» из средств республиканского бюджета подведены инженерно-коммуникационные сети к 222 многоквартирным жилым домам – это МЖК в мкр «Шугыла», МЖК в мкр «Акбулак», МЖК «Восточка» в мкр Атырау, МЖК в мкр «Алгабас» и МЖК в мкр «Жас канат», в результате построено более 16 тысяч квартир, часть из которых (50%) реализованы по государственным программам.

«Работа в данном направлении будет продолжена и в текущем году. Предварительно уже заявлены инженерные сети к 227 жилым домам», - отметил спикер.