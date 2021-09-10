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Свыше миллиона кв метров жилья введено в Алматы с начала года

Автор:  
Данияр Дауталиев
10 Сентября 2021, 13:29
Свыше миллиона кв метров жилья введено в Алматы с начала года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На заседании Общественного совета Алматы рассмотрены вопросы социально-экономического развития города и перспективные задачи по улучшению качества жизни горожан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бакытжан Сагинтаев отметил основные экономические показатели развития. По итогам семи месяцев обеспечены высокие темпы восстановления экономики города. Краткосрочный экономический индикатор в январе - июле текущего года составил 109,1%. Объем производства промышленной продукции составил 782,9 млрд тенге и вырос на 22%.

Объем инвестиций в основной капитал составил 538,6 млрд тенге, ИФО – 119,7%. С начала года введено 1 189,7 тысяч кв метров жилья, запланировано строительство 2 млн 604 тысячи кв метров жилья. Индекс потребительских цен в августе с начала года составил 105,6%.

Заместители акима города доложили о развитии курируемых сфер. Е. Бабакумаров сообщил о мерах по борьбе с пандемией COVID-19, благодаря которым город выдержал четыре волны распространения КВИ. Также было доложено о развитии системы здравоохранения города, сферы образования, культуры и спорта.

С. Кусаинов доложил о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры, сферы пассажирских перевозок, озеленении и решении вопросов улучшения экологии. М. Азирбаев сообщил о темпах строительства жилья, социальных объектов, а также развитии инженерной инфраструктуры и градостроительной деятельности, эффективном использовании земельных участков.

М. Кикимов рассказал о поддержке МСБ и социальной защите населения, мерах содействия занятости и создании рабочих мест, а также повышении инвестиционной привлекательности, развитии туризма, в том числе Алматинского горного кластера. И. Усеров сообщил о достижении основных показателей социально-экономического развития, мерах по стабилизации экономики.

Алматы   Акимат   Строительство   Жилье   Бакытжан Сагинтаев  
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