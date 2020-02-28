Свыше четырех тысяч лифтов находятся в аварийном состоянии в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Казахстане насчитывается более пяти тысяч лифтов с истекшим нормативным сроком, из них четыре тысячи представляют угрозу здоровью и жизни людей и требуют скорейшей модернизации. Об этом сообщили в ОЮЛ «Национальная ассоциация лифтовиков Казахстана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этой связи лифтовое сообщество страны предлагает Правительству Казахстана разработать специальную программу по реновации лифтового парка РК.

«На наш взгляд, специальная программа должна учитывать социальную особенность собственников квартир (инвалиды, пенсионеры), финансирование должно основываться на принципах возвратности на более длительный срок на основе . Для эффективной реализации программы необходимо привлечение к ней местных и отечественных производителей лифтов через заключение с ними Off take контрактов, что положит начало развитию отечественных производителей, обеспечивая при этом безопасность, сервис и бесперебойное наличие запасных частей», - заявили лифтовики.

В настоящее время в Казахстане существует 4 лифтостроительных завода общей производственной мощностью 3500 лифтов в год, однако, по словам лифтовиков, загруженность их в реальности составляет от 5 до 15%.

Недавно Министерство индустрии и инфраструктурного развития приняло дорожную карту по развитию лифтовой отрасли. Согласно данному документу планируется обеспечить безопасность и качество лифтов путем срочного создания механизма и квалификационных требований для обязательной аттестации лифтовых компаний, занимающихся монтажом, ремонтом и обслуживанием лифтов.