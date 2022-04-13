Свыше 94 млрд тенге задолжали букмекерские компании в бюджет Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Букмекерские конторы, осуществляющие деятельность на территории Алматы, задолжали свыше 94 млрд тенге по налогам с начала года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начальник департамента государственных доходов по Алматы Канат Баедилов сообщил, что взыскание недоимки, то есть принятие мер к налогоплательщикам, не своевременно уплативших налоги - это основное направление в работе ведомства.

По его данным, сумма недоимки по налогам по итогам трех месяцев составляет 146 млрд тенге, в сравнении с началом года эта сумма снижена на 99,6 млрд тенге или 41%.

«Львиную долю, или свыше 94 млрд тенге составляет задолженность трех букмекерских компаний, которая образовалась по результатам проверок, назначенных в ходе уголовных дел. Должностные лица этих компаний осуждены к различным срокам лишения свободы по приговору суда. Пока нам из этой суммы удалось взыскать 16,9 млрд тенге. Совместно с судоисполнителями данная работа продолжается», - отметил спикер.

Глава ДГД по Алматы также добавил, что упрощена процедура банкротства, единственным критерием определения неплатежеспособности предприятия является превышение долга над активами.

«В прошлом году признаны банкротами 173 должника, за первый квартал текущего года 37 должников. По ним списанная сумма задолженности составило 88,6 млрд тенге», - заявил Канат Баедилов.