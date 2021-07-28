Свыше 90% жителей одного из районов Алматы получили первый компонент вакцины от КВИ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С начала прививочной кампании в Наурызбайском районе Алматы вакцину от КВИ первого этапа получили на сегодня 49 572 человек, что составляет 93,1% от количества людей, подлежащих к вакцинации по району, и 34 911 человек уже привились вторым компонентом вакцины (70%), передает корреспондент МИА «Казинформ».

В первую очередь иммунизацию прошли работники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, реанимации, первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), приемных покоев, сотрудники санэпидслужбы.

«Ежедневно у нас прививаются около 150 человек. Все, кто получил прививку, чувствуют себя хорошо — каких-либо побочных действий в настоящее время не было выявлено. Приглашаем всех желающих пройти вакцинацию, чтобы выработать коллективный иммунитет и предотвратить распространение инфекции. Получить вакцину можно ежедневно с 8.00 до 20.00, без выходных, в любой поликлинике города. Да, сейчас имеются случаи, что вакцинированные заражаются коронавирусной инфекцией. Но, здесь хотелось бы пояснить, что они преодолеют эту болезнь в более лёгкой форме и без тяжелых последствий, чем те, которые отказываются от прививки», — отметила руководитель районных медицинских организаций Наурызбайского района Гулжайнат Тилеген.

К слову, каждый гражданин может получить прививку вне зависимости от прикрепления, в любой поликлинике города. Касательно иностранных лиц, если у иностранного гражданина имеется вид на жительство и он (она) прикреплен (-а) к поликлинике, то они могут получить весь необходимый объем медпомощи — для них также доступна вакцина.

В целом в городе функционирует 212 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 308 прививочных бригад из 1 260 человек.