Свыше 90 млн тенге требуется на спецпланшеты для костанайских ветеринаров

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В рамках цифровизации процессов в работе ветеринарной службы, в Костанайской области специалистам намерены приобрести планшеты на сумму свыше 90 миллионов тенге. Средства запрошены из областного бюджета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках реформирования системы ветеринарии и реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан планируется внедрение мобильного приложения «e-ISZH Mobile», которое позволит ветеринарным специалистам осуществлять регистрацию животных и формировать описи по ветеринарно-профилактическим мероприятиям в онлайн формате»,- сообщил руководитель управления ветеринарии акимата Костанайской области Акат Шектыбаев.

По Костанайской области ветеринарным специалистам необходимо таких спецпланшетов - 225 штук. При этом рыночная стоимость одного такого планшета, как отмечают в ведомстве, порядка 400 тыс. тенге.

«Необходимая общая сумма для закупа планшетов составляет 90,4 млн тенге. Управлением ветеринарии акимата Костанайской области для рассмотрения на сессии областного маслихата в феврале и июне месяце текущего года была подана бюджетная заявка по выделению финансовых средств для приобретения планшетных устройств»,- добавил А. Шектыбаев.

Ранее сообщалось, что для владельцев скота в Казахстане появится спецприложение.