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    Мобильное приложение для владельцев скота появится в Казахстане

    13 Марта 2023, 16:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Мобильное приложение для владельцев скота будет разработано в первом полугодии 2023 года. Об этом сообщил председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК Аскар Жакупбаев на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день мобильное приложение ИСЖ (идентификация сельскохозяйственных животных) для владельцев сельскохозяйственных животных в разработке, работа будет завершена в первом полугодии текущего года», – сказал А.Жакупбаев.

    По его словам, в Дорожной карте по реформированию ветеринарной отрасли блок по цифровизации процессов и автоматизации передачи данных состоит из трех основных бизнес-процессов. Первый – идентификация сельскохозяйственных животных. Разрабатываемыми в настоящее время законодательными поправками предусматривается передача функции закупа бирок для идентификации сельскохозяйственных животных местным исполнительным органам. При этом, для животных, принадлежащих личным подсобным хозяйствам, бирки будут предоставляться безвозмездно, за счет бюджетных средств. Организованные хозяйства будут приобретать бирки за счет собственных средств.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Минсельхоз Сельское хозяйство Цифровой Казахстан
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