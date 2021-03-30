Свыше 88 млрд тенге выделено на повышение зарплаты медработников в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Медработникам всех сфер деятельности повысят зарплату. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства в Послании народу Казахстана от 2 сентября 2019 года и от 1 сентября 2020 года поручил увеличить заработную плату педагогов, медицинских работников, работников культуры. В рамках исполнения данного поручения с 1 января 2020 года повышена заработная плата педагогам организаций образования на 25% (с дальнейшим ежегодным увеличением на 25% до 2023 года включительно), работников организаций культуры республиканского уровня – на 50%, местного уровня – на 35%. Также повышена заработная плата медицинским работникам (с 01.07.2019г. – на 30%, с 01.01.2020г. – на 30%)», - сообщил Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

В связи с тем, что данное повышение должностных окладов не коснулось медицинских работников других сфер (в т.ч. дошкольных организаций, интернатов и детских домов) Министерством здравоохранения разработан проект постановления, который предусматривает увеличение заработной платы медицинских работников всех сфер деятельности с 1 января 2021 года с установлением поправочных коэффициентов к их должностным окладам.

«При этом, заработная плата медицинским работникам других сфер будет повышена до уровня заработной платы работников сферы здравоохранения. На повышение заработной платы медицинских работников всех сфер деятельности, в том числе медицинских работников организаций образования с 1 января 2021 года поддержаны дополнительные средства из республиканского бюджета в сумме 88,2 млрд. тенге (в том числе в 2021 году – 20,9 млрд. тенге, в 2022 году – 32,3 млрд. тенге, 2023 году – 35 млрд. тенге)», - отметил он.

«Также Министерством образования и науки совместно с Министерством финансов прорабатывается вопрос об установлении доплаты библиотекарям организаций образования в объеме 30% от должностного оклада с выделением дополнительных бюджетных средств на 2021 год в сумме 1,8 млрд тенге. В целом, поднимаемые вами вопросы находятся на постоянном контроле Правительства», - заключил зампремьера.