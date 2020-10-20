Свыше 870 тысяч голов птиц погибло в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров рассказал об эпизоотической ситуации по птичьему гриппу в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В период с 22 сентября по 19 октября 2020 года зарегистрирован падеж среди птиц, включая подозрение или подтвержденные случаи по высокопатогенному грипп птиц в 7 областях. На личных подворьях пало 26,5 тысяч голов птиц, на 3 птицефабриках 847,4 тысяч голов. Таким образом, от выскопатогенного гриппа птиц всего пало 873 тыс. голов, что составляет 1,9% от общего поголовья птиц», - сообщил Сапархан Омаров в ходе заседания Правительства.

Он отметил, что с момента начала падежа птиц был создан оперативный штаб при Министерстве и регионах. Заседания штабов проводятся на ежедневной основе.

«В каждом очаге инфекции был наложен карантин и введен запрет на ввоз и вывоз птиц и птицеводческой продукции. Проводятся меры по локализации и ликвидации очага инфекции с уничтожением и проведением дезинфекции. Из республиканского запаса ветеринарных препаратов дополнительно выделена вакцина против гриппа птиц в объеме 4,4 млн доз для проведения вынужденной вакцинации домашних птиц», - проинформировал министр.

По информации Сапархана Омарова, на сегодня падеж остановлен в личных подворьях во всех семи областях, на трех птицефабриках идет снижение падежа птиц, проводится работа по уничтожению больных птиц и возмещению стоимости их владельцам.