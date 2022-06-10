10 Июня 2022 02:02

Свыше 800 млн тенге направят на ремонт объектов культуры в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Почти вдвое увеличена сумма из областного и республиканского бюджетов, выделенная на ремонт объектов культуры в Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя областного управления культуры Ерлана Калмакова, в прошлом году на капитальный и текущий ремонты объектов культуры из областного и местных бюджетов затрачено 498,2 млн тенге.

«В рамках реализации проекта «Ауыл - ел бесігі» капитально отремонтированы Октябрьская сельская библиотека Карасуского района, Научненский Дом культуры Карабалыкского района. В текущем году развитие инфраструктуры сферы культуры продолжено. В общем из бюджета на ремонты объектов культуры в текущем году выделено более 800 млн тенге, на укрепление материально-технической базы учреждений культуры направлено 337,4 млн тенге»,- отметил Ерлан Калмаков.

В этом году планируется также построить Дом культуры в селе Ершовка Узункольского района, ведется реконструкция кровли Сарыкольского районного Дома культуры, капитальные ремонты зданий домов культуры в селе Михайловка Мендыкаринского района и селе Тогузак Карабалыкского района. На выделенные средства планируется завершить ремонт здания Денисовской районной библиотеки.

В целом, в Костанайской области на сегодняшний день насчитывается свыше 600 объектов культуры.