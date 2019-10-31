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Свыше 8 тысяч тонн продукции реализовано на ярмарках в столице

31 Октября 2019 16:35
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Свыше 8 тысяч тонн продукции реализовано на ярмарках в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году в столице провели 50 региональных и городских сельскохозяйственных ярмарок, где было реализовано 8 420 тонн продукции, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султана.

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По состоянию на 20 октября в Нур-Султане всего проведено 50 сельскохозяйственных ярмарок, реализовано 8 420 тонн продукции на общую сумму 4,5 млрд тенге. На сегодняшний день городские сельскохозяйственные ярмарки проходят по адресам: улица Сауран, 7, на пересечении улиц Сыганак и Ч. Айтматова, а также на площадке около спорткомплекса «Казахстан».

На ярмарках представлен широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции от товаропроизводителей и индивидуальных предпринимателей столицы и регионов республики. Целью проведения ярмарок являются шаговая доступность населения, создание конкуренции близлежащим супермаркетам, продуктовым магазинам, стабилизация цен на социально значимые продовольственные товары, поддержка отечественных сельхозтоваропроизводителей. Традиционно цены на социально значимые продовольственные товары ниже рыночных на 10-15%.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Сельское хозяйство,
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