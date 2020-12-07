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Свыше 8 тысяч интернет-ресурсов с противоправным контентом выявлены в 2020 году

Автор:  
Арайлым Мұрат
7 Декабря 2020, 12:37
Свыше 8 тысяч интернет-ресурсов с противоправным контентом выявлены в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В текущем году выявлено свыше 8 тысяч зарубежных интернет-ресурсов с противоправным контентом, в том числе 14 пропагандирующих культ жестокости и насилие (суицид). Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщила заместитель начальника управления Ювенальной полиции и защиты женщин от насилия Дильбар Тулегенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По сравнению с прошлым годом количество несовершеннолетних пострадавших и погибших при ДТП снизилось на 29% и 31% соответственно. При этом более 50% несовершеннолетних являлись пассажирами автотранспортных средств. Также одной из причин травмирования детей на дорогах является их неосторожное поведение и нарушение правил дорожного движения. С начала года при переходе дороги в неустановленных местах пострадало 185 несовершеннолетних, при запрещающем сигнале светофора – 20, при передвижении на велосипедах -114, на скутерах – 34», - пояснила Дильбар Тулегенова.

Для обеспечения безопасности несовершеннолетних проводятся занятия по обучению детей правилам дорожного движения, устанавливаются ограничительные и предупреждающие знаки на дорогах и в местах приближенных к учебным заведениям. Педагогами и родителями составляются индивидуальные маршруты безопасного передвижения учащихся школ. Регулярно проводятся профилактические мероприятия «Осторожно-дети!», «Безопасная дорога!» и другие.

Она отметила, что с начала текущего года количество суицидальных проявлений среди несовершеннолетних снизилось на 16%, в том числе оконченных суицидов на 24% и их попыток на 12%. Основными причинами суицидов несовершеннолетних являются конфликты с родственниками, родителями, чувство одиночества, конфликты по месту учебы.

«Министерством принимаются меры по выявлению в сети Интернет противоправных ресурсов, в том числе посягающих на нравственное, физическое развитие и психику детей «Это моя депрессия», «Сова никогда не спит», «Социофоб». В текущем году выявлено свыше 8 тысяч зарубежных интернет-ресурсов с противоправным контентом, в том числе 14 пропагандирующих культ жестокости и насилие (суицид). Органами полиции по каждому факту суицида проводятся досудебные расследования на наличие состава по доведению до самоубийства. На сегодняшний день расследовано 46 уголовных дел», - сказала Дильбар Тулегенова.

Сотрудниками ювенальной полиции проведено более 33 тысяч лекций с учащимися по предупреждению вовлечения их в интернет-сообщества с противоправной направленностью, а также около 3 тысяч родительских собраний по усилению контроля за детьми.

«Учитывая, что в условиях пандемии и дистанционного обучения, дети проводят большую часть времени в интернете, родителям рекомендуем контролировать времяпровождение детей в сети интернет», - обратились к родителям в управлении Ювенальной полиции и защиты женщин от насилия.


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