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    14:25, 14 Октябрь 2021 | GMT +6

    Свыше 778 тысяч человек привились от коронавируса в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 778 506, вторым - 697 557 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала года в Алматинскую область поступило 864 658 доз первого компонента вакцины. Из второго компонента вакцины получено 854 815 доз. На 14 октября первым компонентом вакцины привито 778 506 (65%) человек, вторым - 697 557 (58%) жителей Алматинской области», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона.

    По состоянию на 14 октября, в области зарегистрировано 53 277 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами - 39 279. Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние две недели снизился с 0,4% до 0,3%. Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Алакольском - 0,5%, Балхашском - 0,5%, Каратальском - 0,5%, Райымбекском -0,4% Сарканском - 0,7% районах.

    За последние сутки зарегистрировано 142 случаев COVID-19, из них 130 симптомных и 12 бессимптомных случаев. Из всех выявленных случаев 24 - дети до 14 лет.

    Ранее сообщалось, что в области около четырех тысяч учеников находятся на карантине.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматинская область
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