Свыше 763 тысячи тонн зерна нового урожая собрали в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Итоги сельскохозяйственного производства этого года озвучили в управлении сельского хозяйства акимата Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О результатах сельскохозяйственных работ, итогах нынешней уборочной кампании в регионе рассказал руководитель управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области Берик Ныгмашев.

«В этом году для поддержки агропромышленного комплекса из всех источников финансирования выделено 30,4 млрд тенге, в том числе из республиканского бюджета - 20,2 млрд тенге, местного бюджета - 10,2 млрд тенге. По сравнению с прошлым годом наблюдается рост на 12,4 млрд тенге.

С начала года хозяйствами области произведено продукции на 275,6 млрд тенге, в том числе в растениеводстве на 168,9 млрд тенге, в животноводстве - на 105 млрд тенге», - проинформировал спикер.

Говоря о привлечении инвестиций в сельскохозяйственную отрасль, Берик Ныгмашев отметил, что в сельское хозяйство области в этом году инвестировано 22,7 млрд тенге инвестиций.





«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 118,6 процента, - подчеркнула он. – В основной капитал производственных мощностей по выпуску пищевой продукции привлечено 6,5 млрд тенге инвестиций, рост очевиден - на 152,9%».

Отмечается и рост посевных угодий в регионе. «В 2019 году посевная площадь сельскохозяйственных культур достигла 687,1 тысячи гектаров, рост на 9,7 процента. У нас 18 тысяч крестьянских хозяйств. В среднем на одно хозяйство приходится по 30 гектаров. В этом году валовой урожай зерновых колосовых культур после уборки 333,5 тысячи гектаров составил 763,2 тысячи тонн, что выше прошлогоднего показателя на 92,2 тысячи тонн. Средняя урожайность с одного гектара составила 23 центнера», - отметил руководитель управления сельского хозяйства Жамбылской области Берик Ныгмашев.

Главная причина достижения столь высоких результатов, по мнению спикера, это обновление сельскохозяйственной техники. С начала года закуплено 614 единиц сельскохозяйственной техники, обновление составило 7,3 процента. В прошлом году данный показатель составлял 5,6%, положительная динамика налицо, отметил он.





Для экономии поливной воды и повышения объема продукции влагосберегающие технологии внедрены на 29 тысячах гектаров, а применение водосберегающих технологий достигло 20,5 тысячи гектара, рост составил 12,6 процента.

С 2015 года аграрии Жамбылской области разводят интенсивные сады, за это время их площадь достигла 1 064 гектара. Общая площадь садов в регионе составляет 3 375 гектаров.

На территории области на 32 гектарах расположены 300 теплиц. В 2019 году собрано 2,9 тысячи тонн урожая овощей первого сезона. Этот объем покрывает примерно пятую часть потребностей внутреннего рынка в период межсезонья. Сейчас проводятся работы по строительству теплиц еще на 37 гектарах, отметил руководитель управления сельского хозяйства Жамбылской области Берик Ныгмашев.





По информации сельхозведомства, в ходе нынешней уборочной кампании все хозяйства Жамбылской области были обеспечены горюче-смазочными материалами по льготной цене. По решению Правительства РК в регион направлено 18,3 тысячи тонн удешевленного дизельного топлива (в прошлом году - 15,5 тысячи тонн).





Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в Жамбылской области составляет более 4,6 млн га, в том числе пашни 781,8 тыс. га. Площадь орошаемых земель составляет 182,4 тыс. га, многолетних насаждений - 3,9 тыс. га, сенокосов - 123,5 тыс. га. Пастбища занимают большую часть земель сельскохозяйственного назначения в регионе – 3,5 млн га.



