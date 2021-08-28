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Свыше 75 тонн продукции представили сельхозтоваропроизводители на ярмарке в Кокшетау

28 Августа 2021 11:58
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Свыше 75 тонн продукции представили сельхозтоваропроизводители на ярмарке в Кокшетау

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в областном центре прошла первая сельскохозяйственная ярмарка с участием сельхотоваропроизводителей из 9 регионов Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

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Данное мероприятие является одной мер по сдерживанию цен на продовольственные товары.

Жители и гости областного центра смогли приобрести продукцию, полюбившуюся не только в республике, но и за ее пределами. На прилавках была представлена продукция таких брендов, как ТОО «Гормолзавод», ТОО «Садовое», ТОО «Натиже», ТОО МПК «Бижан», ТОО «Красноярские колбасы», ТОО «Казгеркус», ТОО «Капитал Проджект» по ценам ниже рыночных на 10-15%.

Особое внимание уделено соблюдению санитарно-эпидемиологических и ветеринарных норм. В соответствии с требованиями санитарной службы посетители ярмарки входили через приложение «ASHYQ».

Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев ознакомился с качеством продукции и ценами на них.

По словам посетительницы ярмарки, пенсионерки Гульжан Ахметовой сельскохозяйственная ярмарка очень выгодна для горожан.

«Я пенсионерка, и цены сегодня меня порадовали. Сегодня я купила свежие овощи для домашних заготовок и молочные продукты», - поделилась жительница областного центра.

Постоянный покупатель Сабит Балтабаев хочет чтобы данные ярмарки продолжались.

«Тут всегда можно встретить домашнюю и качественную продукцию. Жаль что из за эпидситуации два года они не проводились. Прошу всех жителей отнестись с пониманием и получить вакцину, чтобы можно было посещать без страха такие мероприятия», - отметил спикер.

Напомним, что порядка 100 предпринимателей привезли более 50 тонн мясных и колбасных изделий, 0,4 тонны свежей рыбы, 4,3 тыс. штук яиц, порядка 4 тонн молока и молочной продукции, более 5 тонн муки, 11,3 тонн картофеля, овощей и много другой продукции. Продукция регионального стабилизационного фонда АО СПК «Kokshe» представлена по фиксированным сниженным ценам - это сахар, рожки, мука рис, гречневая крупа и подсолнечное масло. Помимо сельскохозяйственной продукции на прилавках аграриев были дрова и сено.

К слову, было представлено свыше 50 наименований продуктов питания на сумму 120,7 млн. тенге.


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#Акмолинская область   #Акимат   #Сельское хозяйство  
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