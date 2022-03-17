Свыше 722 тысяч га планируют засеять в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В этом году в Актюбинской области планируется засеять более 722 тысяч гектаров земли. Об этом в ходе пресс-конференции в РСК Актюбинской области сообщил руководитель управления сельского хозяйства Исатай Еспаганбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году посевные работы сельскохозяйственных культур по области планируется провести на площади 722,3 тыс га, в том числе зерновые и зернобобовые культуры будут засеяны на 375 тыс га, масличные культуры на 85,2 тыс га, кормовые культуры на 250 тыс га, картофель на 6,4 тыс га и овощебахчевые культуры на 5,7 тыс га. В настоящее время сельхозтоваропроизводители заключают контракты на закуп минеральных удобрений и пестицидов. В весенне-полевых работах в регионе планируется задействовать 1,5 тыс тракторов, 103 посевных комплекса, 1,5 тыс сеялок и 1,4 тыс единиц сельхозтехники», - проинформировал Исатай Еспаганбетов.

По его словам, на эти цели выделено 9,6 тыс тонн удешевленного дизельного топлива. Хозяйства смогут приобрести дизтопливо по 184 тенге за 1 литр, что на 27% дешевле рыночной цены.

Директор АФ АО «Аграрная кредитная корпорация» Гульжанат Ергазина добавила, что для проведения весенне-полевых работ было выделено 1,2 млрд тенге.

«В рамках программы «Кен дала», которая действует в целях поддержки сельхозформирований для проведения посевной на текущий год было выделено 1,2 млрд тенге. В связи с тем, что пул заемщиков составил 2,6 млрд тенге, рассматривается вопрос о дополнительном выделении средств. Кроме того, как по программе «Кен дала», так и в рамках программ «Агробизнес» и «Енбек» (реинвестируемые средства) можно получить финансирование для проведения весенне-полевых работ.

По словам директора АФ АО «КазАгроФинанс» Азамата Турсынбекулы, в 2021 году было профинансировано 315 субъектов агропромышленного комплекса региона на сумму 8 млрд тенге. В частности, сельхозпроизводителям передано в лизинг 818 единиц техники, фермеры на льготных условиях смогли приобрести 262 трактора, 13 комбайнов, 29 сеялок, и 514 единиц прочей сельхозтехники. С начала года 25 субъектов АПК получили 32 единицы техники.