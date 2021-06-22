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    21:26, 21 Июнь 2021 | GMT +6

    Свыше 71 тысячи жителей Атырауской области привились от COVID-19

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, число привитых первым компонентом вакцин превысило 71 тысячу человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, с 1 февраля по 20 июня 2021 года I компонентом вакцин «Спутник V», QazVac и Hayat-Vax вакцинированы 71 472 человека. II компонентом вакцин привит 32 691 местный житель.

    С 1 февраля в регион поступило 111 200 доз I компонента российской, казахстанской и китайской вакцин, а также 72 200 доз II компонента вакцин.

    Как ранее сообщалось, 325 человек лечат от COVID-19 в стационарах Атырауской области.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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