Свыше 71 тысячи жителей Атырауской области привились от COVID-19

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, число привитых первым компонентом вакцин превысило 71 тысячу человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, с 1 февраля по 20 июня 2021 года I компонентом вакцин «Спутник V», QazVac и Hayat-Vax вакцинированы 71 472 человека. II компонентом вакцин привит 32 691 местный житель.

С 1 февраля в регион поступило 111 200 доз I компонента российской, казахстанской и китайской вакцин, а также 72 200 доз II компонента вакцин.

Как ранее сообщалось, 325 человек лечат от COVID-19 в стационарах Атырауской области.