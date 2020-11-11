Свыше 700 проектов реализованы по Дорожной карте занятости в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области реализованы 765 проектов ДКЗ. В целом, в рамках данной программы, в области создано свыше 20 тысяч рабочих мест, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

В ведомстве сообщили, что облик региона планомерно меняется к лучшему: строятся новые здания, проводятся реконструкции, ведется благоустройство улиц и дворов. Несмотря на то, что текущая ситуация в мире замедлила во всех странах экономические процессы, в 2020 году в Восточно-Казахстанской области реализуются 819 проектов по Дорожной карте занятости, 787 из которых планируется завершить к 1 декабря этого года.

Данные проекты меняют не только облик городов региона, но и ускорят развитие районов и отдаленных сел. Там, где строится новое здание, для населения сложится комфортная и современная городская среда, а вакантные места создадут благоприятные условия для граждан.

«В ноябре необходимо завершить 27 проектов по Дорожной карте занятости. Основную часть мы уже выполнили, шесть крупных проектов переходят на следующий год, такие как реконструкция аэропорта в Усть-Каменогорске, взлетно-посадочной полосы аэровокзала в селе Урджар, строительство внутриквартальных проездов в микрорайоне Карагайлы города Семея и инженерно-коммуникационной инфраструктуры от проспекта Есенберлина до улицы Жибек Жолы и от проспекта Казыбек би до Алматинской трассы в городе Усть-Каменогорск, а также модернизация операционного блока отделений реанимации, маммологии и гинекологии Центра онкологии и хирургии», - сказал аким ВКО Д.Ахметов.

В рамках ДКЗ отремонтировано 247 километров дорог, произведен капитальный ремонт в 14 больницах области и в 262 школах. На сегодняшний день в Усть-Каменогорске завершены все основные проекты, в том числе строительство внутриквартальных сетей водоотведения и ливневой канализации, а также инженерно-коммуникационной инфраструктуры 19 микрорайона. На стадии завершения проект «Умное архитектурное освещение» автодорожного моста в городе Семее и парк имени Абая в селе Караул Абайского района.

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Фото: Пресс-служба акима ВКО