Свыше 7 тыс. алматинских студентов разместят в хостелах – Миннауки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы только 30% студентов обеспечены общежитием. Остальные 30% снимают жилье, а 40% живут в домах родственников и друзей. Об этом заявил вице-министр науки и высшего образования Куаныш Ергалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство и акимат работают над решением проблемы нехватки мест в общежитиях. Совместно с акиматом города мы заключили договор с владельцами хостелов и гостиниц. В результате более 7 тыс. студентам нашли места и они будут проживать там. К примеру, КазНПУ им. Абая уже договорился с владельцами 4 хостелов и предоставил места более тысячи студентам», - сказал Куаныш Ергалиев.

Вице-министр также отметил, что общежития в последние три года интенсивно строятся в рамках государственно-частного партнерства.

«В прошлом году в Казахстане построили около 49 общежитий. В этом году планируется построить около 40 общежитий. Это означает, что для студентов будет предоставлено более 10 тыс. дополнительных мест. Президент также поднял этот вопрос в своем Послании и поставил нам соответствующую задачу. Мы сейчас работаем над этим вопросом, ищем инвесторов. В настоящее время ведется работа по решению проблемы нехватки мест в общежитиях в Казахстане», - отметил Куаныш Ергалиев.

По его данным, в 36 вузах Алматы обучаются более 180 тыс. студентов - это 30% студентов всего Казахстана.

Ранее Министерство науки и высшего образования опровергло информацию в соцсетях о «бездомных» студентах, которые якобы вынуждены ночевать в метро, вокзалах и парках Алматы.