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Свыше 623 млн тенге выделит Правительство на приобретение техники для тушения лесных пожаров

Редактор:  
Гульмира Байзакова
25 Мая 2023, 08:06
Свыше 623 млн тенге выделит Правительство на приобретение техники для тушения лесных пожаров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Возникновение крупных лесных пожаров на территории Казахстана становится все более значимой и актуальной проблемой. Учитывая непредсказуемый природный характер и опыт прошлых лет, Правительство усиливает меры по обеспечению противопожарной защиты граждан и имущества перед наступающим пожароопасным периодом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Так, согласно новому постановлению, из резерва Правительства будет выделено свыше 623 млн тенге на приобретение 26 новых водосливных устройств на внешней подвеске для вертолетов, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Они будут задействоваться как в периферии городов, так и в удаленных, труднодоступных районах республики. С помощью дополнительных устройств, способных производить забор 5 тонн воды за 10-15 секунд и слив за 6 секунд, авиация сможет оперативно покрывать огнегасящей жидкостью большие территории лесной местности. Наряду с этим, авиапарк спасателей пополняется доказавшими свою эффективность вертолётами Ми-8, адаптированными к выполнению задач МЧС: пожаротушению, эвакуации населения из опасных зон и т.д.

В целом указанные меры позволят значительно повысить оперативные возможности специальных служб при борьбе с природными пожарами.

Напомним, сильный лесной пожар тушат в Абайской области. Возгорание началось на территории Алтайского края и перешло на территорию ГЛПР «Семей орманы» 22 мая.

По своей инициативе часть жителей близлежащих населенных пунктов самостоятельно эвакуировались к родственникам, для обеспечения сохранности их имущества организовано дежурство личного состава РОП. Общая площадь пожара составила 1500 га. На место пожара прибыл вице-министр МЧС РК генерал-майор Марат Кульдиков, здесь также развернута работа командно-штабной машины (КШМ), созданы кризисные центры оперативных штабов МЧС и ДЧС.

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Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр провел заседание Оперативного республиканского штаба на базе МЧС по тушению природного пожара в Бородулихинском районе Абайской области.

По последним данным, около 3500 га составила площадь пожара в Абайской области.


Правительство РК   МЧС   Пожар   Абайская область  
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