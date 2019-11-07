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вчера 16:50
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Свыше 60 тонн опасных злаков, овощей и фруктов запретили ввозить в Казахстан
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 61 тонну зараженных и потенциально опасных импортных злаков, ягод, овощей и фруктов задержали и вернули отправителям госинспекторы Министерства сельского хозяйства РК по карантину на прошедшей неделе. Товары везли казахстанскому потребителю из Российской Федерации, Китая и Узбекистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.
В частности, в 22 тоннах хурмы и мандаринов обнаружены опасные карантинные вредители – черная цитрусовая белокрылка Aleurocanthus woglumi Ashby и червец комстока Pseudococcus comstocki.
Кроме того, из-за отсутствия маркировки на упаковках инспекторы по карантину запретили ввозить более 26 тонн хурмы, около 4,5 тонны винограда, почти 2,5 тонны томатов и 126 кг лимона. Из-за отсутствия фитосанитарного сертификата на рынок Казахстана не пропущены 5 тонн пшеницы.
Также пресечено несколько случаев ввоза подкарантинной продукции из Узбекистана в ручной клади в соответствии с ранее установленным запретом.
Всего за неделю в Туркестанской, Костанайской, Акмолинской и Алматинской областях пресечено 15 попыток незаконного ввоза растительной сельхозпродукции высокого фитосанитарного риска. Все грузы возвращены в Узбекистан, Россию и КНР, при этом виновные лица привлечены к административной ответственности.
Напомним, 28 октября 2019 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал новый закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования агропромышленного комплекса», который, в том числе направлен на усиление ветеринарного и фитосанитарного контроля на приграничных территориях. Кроме того, с вступлением закона в юридическую силу все контрольно-надзорные функции в области ветеринарии и фитосанитарии закреплены за Министерством сельского хозяйства РК.
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