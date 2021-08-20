+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 17 °С
Алматы: 21 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Свыше 60 км дорог отремонтируют в Семее

20 Августа 2021 01:55
Поделиться:
Свыше 60 км дорог отремонтируют в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Аким Семея Бакытжан Байахметов проверил ход ремонтных работ по улицам Дулатова, Елемесова и Каржаубайулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

Новости по теме
Исторические мозаичные скульптуры восстановили в карагандинском парке
Одну из крупных улиц перекроют в Алматы Семь млрд тенге потратили на благоустройство Петропавловска за пять лет Как осуществляется уход за растениями в столичных парках

«Как известно, одной из актуальных в последнее время проблем является качество дороги по улице Дулатова. В настоящее время определена подрядная организация (ТОО «Облшыгысжол») и начаты ремонтные работы на данной улице», — пояснил Б.Байахметов.

«Ремонтные работы на улице Елемесова начаты в мае. Подрядная организация - ТОО «Гордорстрой». Согласно установленному графику ремонтные работы должны были быть завершены, однако в ходе проверки было установлено, что работы еще продолжаются. Поэтому руководителю подрядной организации было сделано замечание», — сообщил аким.

Отметим, что в этом году по городу планируется охватить средним ремонтом 64 км дорог.

Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Строительство  
Поделиться:
Новости по теме
Исторические мозаичные скульптуры восстановили в карагандинском парке
Одну из крупных улиц перекроют в Алматы
Семь млрд тенге потратили на благоустройство Петропавловска за пять лет
Как осуществляется уход за растениями в столичных парках
Популярное
1 Одну из крупных улиц перекроют в Алматы
2 МОН РК планирует повышать квалификацию учителей один раз в два или три года
3 Задержан заведующий поликлиникой города Алматы
4 Спецоперация по задержанию серийных домушников прошла в Алматы
5 Неблагоприятные  метеоусловия будут в Актобе, Нур-Султане и Костанае
6 Сезон региональных сельскохозяйственных ярмарок открывается в Нур-Султане
Читайте также
Тургусунская ГЭС в Восточно-Казахстанской области успешно введена в эксплуатацию
Полицейские ВКО пресекли факт продажи психотропных веществ
Одну из крупных улиц перекроют в Алматы
МОН РК планирует повышать квалификацию учителей один раз в два или три года
Задержан заведующий поликлиникой города Алматы
Спецоперация по задержанию серийных домушников прошла в Алматы
Неблагоприятные  метеоусловия будут в Актобе, Нур-Султане и Костанае
Сезон региональных сельскохозяйственных ярмарок открывается в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив