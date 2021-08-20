Свыше 60 км дорог отремонтируют в Семее
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Аким Семея Бакытжан Байахметов проверил ход ремонтных работ по улицам Дулатова, Елемесова и Каржаубайулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.
«Как известно, одной из актуальных в последнее время проблем является качество дороги по улице Дулатова. В настоящее время определена подрядная организация (ТОО «Облшыгысжол») и начаты ремонтные работы на данной улице», — пояснил Б.Байахметов.
«Ремонтные работы на улице Елемесова начаты в мае. Подрядная организация - ТОО «Гордорстрой». Согласно установленному графику ремонтные работы должны были быть завершены, однако в ходе проверки было установлено, что работы еще продолжаются. Поэтому руководителю подрядной организации было сделано замечание», — сообщил аким.
Отметим, что в этом году по городу планируется охватить средним ремонтом 64 км дорог.
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