Свыше 60 км дорог отремонтируют в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Аким Семея Бакытжан Байахметов проверил ход ремонтных работ по улицам Дулатова, Елемесова и Каржаубайулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

«Как известно, одной из актуальных в последнее время проблем является качество дороги по улице Дулатова. В настоящее время определена подрядная организация (ТОО «Облшыгысжол») и начаты ремонтные работы на данной улице», — пояснил Б.Байахметов.

«Ремонтные работы на улице Елемесова начаты в мае. Подрядная организация - ТОО «Гордорстрой». Согласно установленному графику ремонтные работы должны были быть завершены, однако в ходе проверки было установлено, что работы еще продолжаются. Поэтому руководителю подрядной организации было сделано замечание», — сообщил аким.

Отметим, что в этом году по городу планируется охватить средним ремонтом 64 км дорог.