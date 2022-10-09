Свыше 57 тонн сельхозпродукции продали на ярмарке в Таразе в День города

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Осенние ярмарки сельскохозяйственной продукции проходят в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В День города в областном центре состоялась ярмарка-продажа сельхозпродукции от производителей, без посредников.

По информации пресс-службы акимата города Тараза, в торговом комплексе Grand bazaar прошла ярмарка сельскохозяйственной продукции, доставленной для горожан аграриями Байзакского, Жамбылского, Жуалынского, Меркенского, Шуского районов.

На ярмарке реализовали около 57,7 тонны продукции общей стоимостью 35,3 млн тенге.

Горожане раскупили 10,7 тонны мяса – конина уходила по 2 900 тенге, говядина по 2 300 тенге, баранина по цене 2 100 тенге за килограмм. Казы раскупали по цене 3 500 тенге за килограмм. Кроме того, было реализовано 2,5 тонны колбасных изделий по ценам от 1 500 до 1 800 тенге.

Привезли аграрии пяти районов и 4,1 тонны разнообразной молочной продукции – молоко по 310 тенге, айран по 350 тенге, сметана домашняя по 2 000 тенге, масло сливочное по 3 100 тенге, творог по 1 100 тенге. Домашний сыр продавали по 2 200 тенге, иримшик - по 2 800 тенге, кумыс по 800 тенге, шубат по 1 200 тенге за литр.

Было продано 6 тысzx штук яиц по 350 тенге, 0,5 тонны кондитерских изделий, 2,4 тонны макаронных изделий, 2 тонны муки, 2,6 тонны меда. Раскупили горожане и 32,9 тонны плодоовощной продукции – яблоки по 200 тенге, лук по 80 тенге, морковь по 100 тенге. Картофель отборный можно было купить по 130 тенге, а обычный – по 100 тенге. Помидоры продавали по 220 тенге, огурцы по 260, сладкий перец по 170, капусту по 80 тенге,

В пресс-службе акимата города Тараза отметили, что в честь Дня города работники крестьянского хозяйства «Орынбай» раздали жителям бесплатно 20 мешков лука.

«Для повышения доступности сельскохозяйственной продукции все продукты питания на ярмарке были представлены по ценам ниже рыночных», - уточнили в ведомстве.