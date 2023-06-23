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    12:07, 23 Июнь 2023 | GMT +6

    Свыше 57 млн тенге похитили при строительстве двух школ в Алматинской области

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    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Завершено следствие по делу о хищении в особо крупном размере при строительстве двух школ в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

    «В мае 2020 года отдел образования Кербулакского района Алматинской области заключил договор со строительной компанией ТОО «ПМК-7К» на выполнение капитального ремонта двух школ в селах «Сарыбастау» и «Карагаш» на общую сумму свыше 855 млн тенге.

    В период строительных работ руководитель компании совершил хищение денежных средств в особо крупном размере, путем невыполнения части работ, предусмотренных проектно-сметной документацией и составлением фиктивных актов выполненных работ», - сообщили в ведомстве.


    В результате таких преступных действий на расчетный счет ТОО незаконно перечислены денежные средства в сумме 57,5 млн тенге. По результатам следствия уголовное дело в отношении руководителя ТОО передано в суд, который рассмотрел дело с вынесением обвинительного приговора. Ущерб, причиненный государству в сумме 57,5 млн тенге, полностью погашен осужденным.


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