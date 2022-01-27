Свыше 56 млрд тенге потратят на сельхозтехнику в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году общая посевная площадь сохранится на уровне прошлого года – 4,3 млн га, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На коллегии руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Мейрам Мендыбаев сообщил, что зерновые разместятся на площади 3 млн га, масличные – 957 тысяч га, или 23% от общей посевной площади. Под кормовые отдадут 347,6 тысячи га, картофель – 32 тысячи га, овощи – 6,2 тысячи га.

Для повышения урожайности и сохранения плодородия почв в этом году внесут 170 тысяч тонн минеральных удобрений на площади 2,7 млн га.

«Увеличивается удобряемая площадь, в прошлом году было внесено удобрений на площади более 2,5 млн га. Вместе с тем количество агроформирований, которые внесли удобрения, составляет всего 513, или 12,6% от общего количества действующих хозяйств», - отметил М. Мендыбаев.

Под посев этого года агроформирования подготовили более 453 тысяч тонн семян сельскохозяйственных культур.

По словам М. Мендыбаева, показатель сортообновления составляет 9%. План на этот год - 9,2%. Завезут более 20 тысяч тонн семян элиты из стран ближнего и дальнего зарубежья.

«Для производства высококачественных семян ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка» в прошлом году завершил строительство завода по производству семян сельскохозяйственных культур с производительностью 60 тысяч тонн семян в год. Завод такого масштаба является единственным в республике. Запуск завода значительно улучшит производство высококачественных, кондиционных семян», - сказал М. Мендыбаев.

В этом году аграрии региона планируют приобрести 2 213 единиц новой техники и оборудования на общую сумму 56,7 млрд тенге.

«Обновлению техники будет способствовать открытый в прошлом году завод по сборке техники «Claas». Уже собрано и сертифицировано 92 комбайна. На этот год намечена сборка 253 единиц техники. В том числе 150 комбайнов, 54 тракторов, 49 посевных комплексов. Стоимость техники будет снижена примерно на 40%. Ее можно приобрести через финансовый лизинг», - проинформировал М. Мендыбаев.

Напомним, первый заместитель акима области Марат Тасмаганбетов предупредил, что посевная этого года будет проходить в непростых условиях из-за недостатка влаги.