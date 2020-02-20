Свыше 550 тысяч квадратных метров жилья планируют построить в ВКО в этом году

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане в этом году хотят ввести в строй более 550 тыс. кв. м жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной инфоцентр.

В ходе отчетной встречи аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов сообщил, что в прошлом году сдано 443 тыс. кв. м жилой площади с ростом на 108%. Однако потребность в улучшении жилищных условий у населения по-прежнему высока. По итогам прошлого года в области выдано через ЖССБ 4 056 ипотечных кредитов, что на 33% больше, чем в 2018 году. Поэтому в 2020 году планируется ввести 550 тыс. кв. м жилья. Для удовлетворения потребности населения в течение трех лет построят один млн кв. м многоэтажного жилья.

Как отметил Д. Ахметов, постройка жилья и социальных объектов напрямую решают вопросы улучшения качества жизни, поддержки семей и укрепления демографии.

«В очереди у нас стоят 18 тыс. человек из социально уязвимых слоев населения, 1700 многодетных семей. Сегодня 11 тыс. людей готовы взять ипотечные кредиты. Поэтому в два раза нужно увеличить темп строительства. Уже подготовлена проектно-сметная документация на 320 тыс. кв. м жилья. Но нам нужны рабочие руки. Нам не хватает строителей. Поэтому нужно как можно быстрее провести обучение через наши колледжи», – ответил глава региона.

Кроме того, в этом году запланирован ввод социальных объектов. Среди них - школа на 300 мест в селе Караул Абайского района, детский сад, спортивный модуль в селе Маканчи, плавательный бассейн в селе Урджар, радиологический центр областного онкологического диспансера в Семее, дом культуры в поселке Глубокое, физкультурно-оздоровительный комплекс в Актогае, спортивный комплекс в городе Шар.

При этом в поселке Степной города Семея начнется строительство школы на 300 мест, а в поселке Ауэзова Жарминского района - возведение дома культуры.

Фото: Инфоцентр ВКО