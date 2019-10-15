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Свыше 500 тонн продукции привезут акмолинские аграрии на ярмарку в столицу

15 Октября 2019 09:40
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Свыше 500 тонн продукции привезут акмолинские аграрии на ярмарку в столицу

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 19-20 октября в городе Нур-Султане пройдет сельскохозяйственная ярмарка сельхозтоваропроизводителей Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики области.

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По информации ведомства, на сельхозярмарке около ТРЦ «Хан шатыр» будет представлено более 520 тонн продукции на 185,3 млн тенге. Планируется, что будет доставлено свыше 75 тонн мяса и колбасных изделий, 330 тыс. штук яиц, 28,1 тонны молока и молочной продукции, 4,3 тонны рыбы, 20 тонн муки, 41,3 тонны фруктов и другой агропродукции.

«На ярмарке более 50 видов продукции будет реализовываться по ценам на 10-15% ниже рыночных. Отечественный товар представят 2 города и 17 районов области. Среди них – ТОО «Гормолзавод», ТОО «Садовое», ТОО «Нәтиже», ТОО «Агрофирма «Родина», ТОО «Производственный кооператив «Ижевский», ТОО «Мясоперерабатывающий комплекс «Бижан», ТОО Айбат», ТОО «Макинская птицефабрика», ТОО «Капитал Проджект». Кроме того, творческие коллективы Акмолинской области подготовили для гостей ярмарки праздничный концерт», - сообщили в управлении.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Акмолинская область, Сельское хозяйство,
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Багдат Хасенова

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