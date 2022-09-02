Свыше 500 км преодолели на боевых конях казахстанские военнослужащие

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Впервые в истории горно-егерского подразделения регионального командования «Юг» многокилометровый конный переход совершили военнослужащие вьючно-транспортной роты. Протяженность маршрута составила свыше 500 километров, и это стал самый длинный по расстоянию и по времени марш-бросок на боевых конях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Горно-егерское подразделение регионального командования «Юг» является единственным в своем роде в составе Сухопутных войск Казахстана. И если до недавнего времени боевые кони активно применялись для совершения коротких переходов, доставки вооружения на полигон, совершения рейдов в окрестностях воинской части, то состоявшийся конный марш-бросок в 500 с лишним километров стал первым в ходе учебно-боевой подготовки военнослужащих вьючно-транспортной роты.

Стартовал конный марш из пункта постоянной дислокации воинской части в Жуалынском районе Жамбылской области. Конечной точкой маршрута стал полигон Матыбулак. На преодоление пути у всадников и их подкованных боевых товарищей ушла неделя.

По пути рота отрабатывала вопросы, касающиеся учебно-боевой деятельности. Так, военнослужащие сменяли друг друга на боевом охранении колонны, осуществляли дозор, производили разведку местности и обеспечивали боевое дежурство в период ночных привалов.

Маршрут движения вьючно-транспортной роты пролегал по пересеченной местности. Склоны и овраги чередовались с равниной, на пути им встречались препятствия в виде рек и обрывов. Конная группа успешно преодолела маршрут, обеспечивая и планомерное продвижение вперед и выполнение учебно-боевых задач.

В состав конной группы вошли опытные военнослужащие, многие из них принимали участие в конкурсе «Конный марафон» в рамках Армейских международных игр. После выполнения ряда задач на полигоне «Матыбулак», вьючно-транспортная рота проделает такой же марш, но уже в обратном направлении по знакомому маршруту.

Командование горно-егерского подразделения отмечает, что совершение длительного конного перехода помогло не только повысить навыки военнослужащих, но и приобрести опыт для планирования подобных переходов в дальнейшем.

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