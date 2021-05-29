Свыше 50 тысяч медработников получают надбавки к основной зарплате в РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане свыше 50 тысяч медработников получают надбавки к основной зарплате, за первый квартал им выплачено более 42 млрд тенге. Об этом сообщил председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Болат Токежанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, с начала пандемии в системе здравоохранения выработаны четкие алгоритмы действий борьбы с коронавирусом: оперативно были развернуты коечные мощности, стационары на дому, внедрены новые тарифы на лечение больных коронавирусом, увеличен охват пациентов лекарственным обеспечением.

«Уже за первый квартал текущего года фондом профинансировано 1,3 млн ПЦР-тестирований, 526 тысяч выездов мобильных бригад, в качестве надбавок медикам выплачено свыше 42 млрд тенге. Каждый месяц в среднем свыше 50 тысяч медработников, задействованных в антиковидных мероприятиях, получают надбавки к основной зарплате», - сказал он.

Он уточнил, что врачи, которые работают в инфекционных стационарах, получают свыше 1 млн тенге, медработники среднего звена - порядка 500 тысяч тенге.

Кроме того, в первом квартале этого года финансирование мероприятий в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией составило 71,6 млрд тенге, в том числе:

- на надбавки медицинским работникам – 42,4 млрд тенге;

- на медицинскую помощь и услуги по предотвращению распространения КВИ – 15,6 млрд тенге, госпитализировано и пролечено в карантинных и инфекционных стационарах более 95 тысяч человек;

- на услуги ПЦР-диагностики – 10,3 млрд тенге, проведено 1,3 млн ПЦР-тестов;

- на выезды мобильных бригад – 3 млрд тенге, проведено 526,9 тысячи выездов;

- на услуги стационаров на дому – 33,3 млн тенге, пролечено 1 057 пациентов на дому.