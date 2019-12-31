Свыше 50 многоквартирных домов построят в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее активно ведется строительство жилых многоквартирных домов в новом микрорайоне Карагайлы, передает МИА «Казинформ».

На пресс-конференции аким города Ермак Салимов сообщил, что в этом году в Семее введены в строй 19 многоквартирных жилых домов.



«Очередь на квартиры составляет большее 10 тысяч человек. Мы в течение пяти лет должны всю эту очередность обеспечить квартирами. 27 строящихся домов с этого года перейдут на 2020 год и мы начнем еще строительство еще 27 жилых домов. 54 домов будем вести строительство, которые поэтапно будут сдаваться. 20 домов сдадут в 2020 году, а остальные будут сданы в 2021 году», - пояснил Ермак Салимов.



При этом градоначальник подчеркнул, что на перспективу готовятся документы еще на 67 многоквартирных жилых домов.



Кроме того, в мае 2020 года в микрорайоне Карагайлы начнется строительство ледового дворца с двумя хоккейными кортами.



