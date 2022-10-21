Свыше 5 млн тонн зерна собрали костанайские аграрии

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае подвели и озвучили итоги уборочной кампании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году площадь яровых культур в области составила 4,9 млн га, в том числе зерновых и зернобобовых культур - 3,95 млн га. Площадь масличных культур составила 748,3 тыс. га. Как отметил на совещании заместитель акима Костанайской области Арман Абенов, за последние 5 лет в рамках диверсификации структуры посевных площадей общая площадь масличных культур в регионе увеличилась в 1,7 раза.

«В целом по области рост и развитие сельскохозяйственных культур проходили в благоприятных погодных условиях. Как следствие, перед уборкой урожая 60% зерновых и масличных культур были в хорошем состоянии, 40% - в удовлетворительном, - сказал А. Абенов. — Благодаря знаниям, накопленному опыту работников аграрной отрасли, упорному труду земледельцев, в текущем году собран весомый урожай зерна в объеме 5 млн тонн, общий валовой сбор костанайского хлеба является вторым в стране. В среднем с каждого гектара зерновых собрано по 12,6 центнера».

Под урожай 2023 года в регионе заготовлено 515 тыс. тонн семян. Если смотреть в разрезе районов, наибольшая урожайность зерновых и зернобобовых культур получена в хозяйствах Сарыкольского района – 19,7 ц/га, Узункольского - 19,0 ц/га, Алтынсаринского – 17,5 ц/га. Более 1 млн тонн собрали аграрии Карасуского района, при средней урожайности 15,5 ц/га.

«В хлебоприемных пунктах области на сегодня хранится 1,6 млн тонн зерна пшеницы, из них 1 млн тонн или 63% пшеницы 3 класса. Общая емкость элеваторов составляет 2,9 млн тонн, загруженность пунктов на сегодня составляет 57%. Все выращенное зерно находится также в складских помещениях сельхозформирований общей емкостью 5,4 млн тонн», - заверил замакима области.

Основными высокодоходными культурами в области являются масличные. В настоящее время продолжается уборка масличных культур с площади 748 тыс. га, уже скошено 700 тыс. га или 93,5%. Средняя урожайность - 6,3 ц/га.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области завершилась уборная кампания.