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Свыше 4600 подростков вакцинировались от коронавируса в Алматинской области

6 Декабря 2021 11:54
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Свыше 4600 подростков вакцинировались от коронавируса в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области 4617 подростков привились вакциной Pfizer, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона напомнили, что 11 ноября в Талдыкорган была привезена первая партия вакцины Pfizer в количестве 46 800 доз для подростков, а также кормящих матерей, во время беременности от 16 до 37 недель, начиная с 42 дня после родов.

«На сегодняшний день первый компонент вакцины Pfizer получили 4617 подростков в возрасте от 12 до 18 лет, а также 762 женщины в период лактации и 236 женщин во время беременности», - сообщили в ДСЭК.

В целом за последние сутки в Алматинской области зарегистрировано 12 случаев КВИ. А с начала пандемии в выявлено 57 425 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них с симптомами 42 928.

Заболеваемость КВИ в разрезе регионов области: Алакольский-3, Балхашский-2, Карасайский-1, Панфиловский-2, Уйгурский-1, г. Капшагай-1, г. Талдыкорган-2.

На 6 декабря в Алматинской области первый компонент вакцины против коронавирусной инфекции получили 863 842 - 72% от подлежащего контингента. Полный курс иммунизации прошли 794 788 человек.

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#Алматинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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