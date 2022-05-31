31 Мая 2022 18:00

Свыше 450 тыс. квадратов жилья построят в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — С начала года в Костанайской области уже ввели в эксплуатацию почти 140 тыс. кв. м жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил руководитель областного управления строительства, архитектуры и градостроительства Берик Танжариков, с начала года уже построено 139,8 тыс. кв. м жилья. Причем, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, в этом году успели построить больше.

«Построено и сдано в эксплуатацию 165 квартир арендного жилья без права выкупа, 135 квартир кредитного жилья через выпуск облигаций МИО, 448 квартир коммерческого жилья, а также 194 индивидуальных жилых дома. Объем выполненных строительных работ по итогам четырех месяцев этого года составил 27,7 млрд тенге. Всего в текущем году по Костанайской области запланировано построить и ввести в эксплуатацию 450,5 тыс. квадратных метров жилья «, - сообщил Берик Танжариков.

Ранее сообщалось, что в Костанае приостановлено строительство нескольких многоквартирных домов из-за выявленных прокуратурой нарушений.