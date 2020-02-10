Свыше 441 млрд тенге инвестировано в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ ­- Основной капитал инвестиционного фонда Туркестанской области в прошлом году составил 441млрд.214 млн. тенге. По сравнению с 2018 годом, этот показатель превысил 38,5 %. Об этом сообщил начальник департамента статистики по Туркестанской области Айдар Абилдабеков, передает МИА «Казинформ».

«Большая часть инвестиций идет в сферу промышленности, что составило 85,3% от общего объема 376 млрд 207 млн тенге «, - сказал Айдар Абилдабеков.

Кроме того, объем промышленного производства в Туркестанской области в прошлом году составил 498 миллиардов 347 миллионов тенге и увеличился на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Соответственно, доля региона в объеме промышленного производства составляет 1,7%. Объем валовой продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства составил 629 млрд 816,2 млн тенге, что на 4,7% больше, чем в 2018 году. Область занимает третье место по валовой сельскохозяйственной продукции по стране.