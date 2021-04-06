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    10:57, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    Свыше 400 объектов придорожного сервиса построят в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане проводят работу по приведению в соответствие с международными стандартами объектов придорожного сервиса. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Актуальным остается вопрос строительства придорожного сервиса. Требования к объектам придорожного сервиса утверждены, нацкомпания «Казавтожол» занимается их развитием. Ежегодно в регионах строятся новые современные объекты, оказывающие весь спектр услуг. Существующие объекты приводим в соответствие требованиям международных стандартов», - сказал Бейбут Атамкулов.

    По данным ведомства, на сегодняшний день вдоль республиканской сети действует 1854 объектов сервиса, из которых 1070 (58%) отвечают требованиям стандартов.

    «До конца года будет построены 125 единиц объектов, в том числе за счет якорных инвесторов 38 АЗС с санитарными узлами и пунктами питания, 87 единиц санитарно-гигиеничных узлов за счет частных инвестиций и в рамках реконструкции. Доля объектов отвечающих нормативным требованиям в этом году будет доведена до 66% (1322 ед.)», - сообщил Бейбут Атамкулов.

    Для покрытия всей сети, по его словам, до 2025 года дополнительно будут построены свыше 400 современных объектов и все имеющиеся объекты придорожного сервиса будут приведены в соответствие нормативам.


    Теги:
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