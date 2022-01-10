Свыше 40 светофоров разрушили при беспорядках в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы начата работа по восстановлению светофорных объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на штаб по восстановлению жизнеобеспечения города.

По предварительным данным обследования, в городе разрушены и требуют выполнения ремонтных работ более 40 светофорных объектов.

«12 из них имеют значительные повреждения, где потребуется полное восстановление с заменой дорогостоящего электронного оборудования. За 9 января восстановлено около 15 светофоров. В основном повреждены светофорные стойки, табло обратного отсчета времени, также во многих объектах требуется замена кабеля. Ориентировочная стоимость ремонтно-восстановительных работ составляет 72 миллиона тенге», - сообщили в штабе.

На сегодняшний день восстановлена работа светофоров по проспекту Сейфуллина и улицам Момышулы, Манаса. Ведутся работы по улице Толе Би.

Восстановлена работа светофорных объектов по проспекту Абая, кроме светофора на пересечении с улицей Гагарина ведется сложный ремонт оборудования.

Отметим, с 10 января по городу Алматы будут курсировать 11 маршрутов с 07:45 часов до 20:00 часов.