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    18:41, 09 Январь 2022 | GMT +6

    Свыше 40 светофоров разрушили при беспорядках в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы начата работа по восстановлению светофорных объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на штаб по восстановлению жизнеобеспечения города.

    По предварительным данным обследования, в городе разрушены и требуют выполнения ремонтных работ более 40 светофорных объектов.

    «12 из них имеют значительные повреждения, где потребуется полное восстановление с заменой дорогостоящего электронного оборудования. За 9 января восстановлено около 15 светофоров. В основном повреждены светофорные стойки, табло обратного отсчета времени, также во многих объектах требуется замена кабеля. Ориентировочная стоимость ремонтно-восстановительных работ составляет 72 миллиона тенге», - сообщили в штабе.

    На сегодняшний день восстановлена работа светофоров по проспекту Сейфуллина и улицам Момышулы, Манаса. Ведутся работы по улице Толе Би.

    Восстановлена работа светофорных объектов по проспекту Абая, кроме светофора на пересечении с улицей Гагарина ведется сложный ремонт оборудования.

    Отметим, с 10 января по городу Алматы будут курсировать 11 маршрутов с 07:45 часов до 20:00 часов.

    Теги:
    Происшествия, ЧС ЧП-2022 Алматы Происшествия
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