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Свыше 40 строений разрушил крупнейший пожар в Калифорнии
27 Июля 2022 10:58

Свыше 40 строений разрушил крупнейший пожар в Калифорнии

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – По меньшей мере 41 строение было разрушено в результате крупнейшего лесного пожара в этом году в западном штате Калифорния, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на News CN.

По данным Калифорнийского департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты, лесной пожар охватил площадь в 73,2 квадратных километра. Возгорание началось в пятницу недалеко от национального парка Йосемити в округе Марипоса в центральной Калифорнии.

По состоянию на вторник, усилиями 3 тыс. пожарных при поддержке авиации удалось локализовать 26 процентов возгорания. 41 объект недвижимости был разрушен огнем. Около 1440 зданий по-прежнему находятся под угрозой.

Другой пожар вблизи национального парка Йосемити, недалеко от города Уошберн, уничтожил более 19,7 квадратных километров леса, 87 процентов из которых удалось потушить почти за три недели. Пожарные борются с огнем, стремясь защитить некоторые из старейших и самых больших деревьев в парке.

Пожар вынудил тысячи местных жителей эвакуироваться. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в округе Марипоса в субботу из-за быстро распространяющегося огня.

По данным пожарных, в этом году лесные пожары уничтожили более 214,5 квадратных километров в штате Калифорния. Причиной является сильная засуха и высокая температура в стране.


Фото: english.news.cn

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